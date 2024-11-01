Las cuatro claves del preacuerdo de Trump sobre Groenlandia

El preacuerdo alcanzado por el presidente de EEUU, Donald Trump, en los márgenes del Foro Económico Mundial de Davos sobre Groenlandia consiste en cuatro pilares, que incluye la renegociación del acuerdo de estacionamiento de tropas estadounidenses en la isla ártica para crear el escudo antimisiles 'Cúpula Dorada' y el control estadounidense de inversiones en el territorio autónomo danés.