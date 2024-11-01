edición general
Las cuatro claves del preacuerdo de Trump sobre Groenlandia

El preacuerdo alcanzado por el presidente de EEUU, Donald Trump, en los márgenes del Foro Económico Mundial de Davos sobre Groenlandia consiste en cuatro pilares, que incluye la renegociación del acuerdo de estacionamiento de tropas estadounidenses en la isla ártica para crear el escudo antimisiles 'Cúpula Dorada' y el control estadounidense de inversiones en el territorio autónomo danés.

PaulDurden #3 PaulDurden
Joder, esto suena a bajada de pantalones y que el puto yankee haga lo que le sale de los huevos (otra vez....)
#4 Dav3n
#3 La cuestión es: esperabais otro resultado?

La OTAN es EEUU y Europa compra, ahora mismo, el 40% del armamento a EEUU. La misma Europa que el año pasado pactó acuerdos de suministro energético por valor de 750K millones.

Europa sigue enemistada con el único país que podría darle la fuerza necesaria para prescindir de la energía e incluso del armamento Yankee.

2+2=4

Tan claro como que las amenazas de invasión eran el envite para que cuando firmen no parezca tan tan tan jodidamente patético.

Los políticos europeos hacen ruido para que parezca que tienen algo de control, nada más.

Y ojito con pasarse que tienen trapos sucios de todos, no hace falta ni saberlo, es que es seguro.
#1 Suleiman
"control estadounidense de inversiones en el territorio autónomo danés. " Quiere hacer otra Venezuela....
#2 Piscardo_Morao
"Trump ya adelantó la víspera en la cadena CNBC que el preacuerdo incluirá derechos sobre minerales de tierras raras en la isla."

Que sorpresa, quiere los recursos naturales de Groenlandia, lo de la "seguridad" es una excusa para quedárselos, como el "cartel de los soles" fue la excusa para robar el petróleo venezolano.
menéame