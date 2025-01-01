Cuatro de cada diez nuevos cotizantes en España son extranjeros: ¿a qué se dedican y de dónde vienen los más de tres millones de inmigrantes?

Los inmigrantes suponen ya el 14,2% de los cotizantes y ocupan cuatro de cada diez nuevos empleos, con mayor presencia en hostelería, construcción y agricultura. Tal y como muestran las últimas estadísticas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la hostería, sigue siendo el sector con más ocupación extranjera con casi el 30% de los ocupados, seguidos de la agricultura con el 25% y la construcción con el 22%. Esto también se nota en otros sectores como el del transporte y almacenamiento, donde ha crecido un 30,2% en un año.