Cuatro de cada diez nuevos cotizantes en España son extranjeros: ¿a qué se dedican y de dónde vienen los más de tres millones de inmigrantes?

Los inmigrantes suponen ya el 14,2% de los cotizantes y ocupan cuatro de cada diez nuevos empleos, con mayor presencia en hostelería, construcción y agricultura. Tal y como muestran las últimas estadísticas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la hostería, sigue siendo el sector con más ocupación extranjera con casi el 30% de los ocupados, seguidos de la agricultura con el 25% y la construcción con el 22%. Esto también se nota en otros sectores como el del transporte y almacenamiento, donde ha crecido un 30,2% en un año.

#2 tromperri
Se dedican principalmente a trabajar y cotizar, eso está claro. Y vienen de lugares donde una vida digna no es posible para ellos.
Barney_77 #6 Barney_77
#2 La mayor parte si. Otros no.
Iori #10 Iori
#6 Y tu eres el que viene a repartir los carnets adecuados para ello? Cuidado, a ver si el carnet te lo vas a llevar tú.
Barney_77 #1 Barney_77
A trabajos de baja calificación.
#3 tromperri
#1 y aún así la gran mayoría distingue cualificación de calificación.
Barney_77 #5 Barney_77 *
#3 #4 Cierto. Perdón por el error que no quita verdad al comentario.
EsUnaPreguntaRetórica #8 EsUnaPreguntaRetórica *
#3 #4 Son sinónimos.
Mimaus #4 Mimaus
#1 será cualificación, ¿no?
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#1 cualificación
oricha_1 #9 oricha_1
#1 la hostería, sigue siendo el sector con más ocupación extranjera con casi el 30% de los ocupados, seguidos de la agricultura con el 25% y la construcción con el 22%. Esto también se nota en otros sectores como el del transporte y almacenamiento, donde ha crecido un 30,2% en un año......también se empieza a observar una creciente subida en otros sectores de mayor cualificación como las financieras (+8,1%), las profesionales y científicas (+6,3%) o las de información y comunicaciones (+5,7%). La incorporación a estos sectores muestra un cambio de patrón, donde los empleos de baja remuneración y alta rotación hacia otros que demandan formación específica y ofrecen mayor estabilidad.
Cuñado #11 Cuñado *
#10 Habla con conocimiento de causa. Gentuza hay en todas partes. Él es un buen ejemplo.
