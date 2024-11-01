Cuarto incendio en una semana junto al Auditorio Rocío Jurado en la Cartuja

Un nuevo incendio declarado este martes en una zona de rastrojos próxima al Auditorio Rocío Jurado, en la Isla de la Cartuja de Sevilla, ha obligado a la intervención de los Bomberos y de la Policía Local. Se trata del cuarto fuego registrado en el mismo entorno en apenas una semana, lo que ha generado preocupación en la zona. Según ha informado el Servicio de Emergencias 112, el primer aviso se recibió en torno a las 15:40 horas, cuando varios testigos alertaron de la presencia de una columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad