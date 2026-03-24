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¿Cuánto pagan los medios a los periodistas freelance?

¿Cuánto pagan los medios a los periodistas freelance?

Esta guía es una recopilación de cuánto pagan, como mínimo, los medios de comunicación escritos y generalistas por cada noticia o reportaje que les venden periodistas freelance.

| etiquetas: medios , tarifas , colaboraciones
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Blackat #1 Blackat
Una miseria ?
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menéame