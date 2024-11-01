edición general
Cuánto dinero puedes dar a un familiar sin pagar impuestos: este es el límite en las transferencias sin declarar

El límite está en los 10.000 euros, aunque las transferencias que superen los 6.000 euros también están sujetas a análisis de la Agencia Tributaria

| etiquetas: hacienda , impuestos
Dado que las transferencias entre familiares son una práctica muy habitual, si una operación se considera donación, es necesario cumplir con las obligaciones del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

En todo caso, aunque se trata de un impuesto estatal, su gestión y recaudación está a cargo de las comunidades autónomas, por lo que no en todas se paga lo mismo.

Por ejemplo, en Madrid existe una bonificación del 99% siempre que se firme ante notario, mientras que en Andalucía aplican una reducción de hasta un millón de euros y en Castilla-La Mancha una bonificación de entre el 100% y el 80% en función de la cuantía que se reciba.
