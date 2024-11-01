·
3
meneos
98
clics
Cuánto dinero puedes dar a un familiar sin pagar impuestos: este es el límite en las transferencias sin declarar
El límite está en los 10.000 euros, aunque las transferencias que superen los 6.000 euros también están sujetas a análisis de la Agencia Tributaria
|
etiquetas
:
hacienda
,
impuestos
2
1
0
K
39
actualidad
1 comentarios
#1
YSiguesLeyendo
Dado que las transferencias entre familiares son una práctica muy habitual, si una operación se considera donación, es necesario cumplir con las obligaciones del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
En todo caso, aunque se trata de un impuesto estatal, su gestión y recaudación está a cargo de las comunidades autónomas, por lo que no en todas se paga lo mismo.
Por ejemplo, en Madrid existe una bonificación del 99% siempre que se firme ante notario, mientras que en Andalucía aplican una reducción de hasta un millón de euros y en Castilla-La Mancha una bonificación de entre el 100% y el 80% en función de la cuantía que se reciba.
3
K
32
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
