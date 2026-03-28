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¿Cuánto cuesta acercarse al papa León XIV? Tarifas de mil a un millón de euros en España

¿Cuánto cuesta acercarse al papa León XIV? Tarifas de mil a un millón de euros en España

Un dossier remitido a grandes empresas detalla las categorías de financiación y los beneficios asociados a cada aportación

| etiquetas: papa , león , tenerife , tarifa , salvación
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1 comentarios
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azathothruna #1 azathothruna
Creo que mia khalifa es mas barata
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menéame