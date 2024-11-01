edición general
¿Cuánto aportó el furor por la IA a la economía en 2025? Prepárate para la decepción

El impacto que el furor por la IA generativa ha tenido sobre la economía de Estados Unidos durante 2025 es tema de fuertes debates. No se discute que el nivel de gastos de las tecnológicas ha sido exorbitante, ni tampoco que el rally alcista de los mercados bursátiles ha elevado la valoración de los principales jugadores del sector en varios cientos de miles de millones de dólares. Lo que sí está en tela de juicio es el impacto económico real que el boom por la inteligencia artificial ha tenido en Norteamérica.

Barney_77
¿Nadie piensa en las toneladas de fotos familiares estilo estudio Gimli?
HeilHynkel
Y gran parte de la inversión en IA que estamos viendo en Estados Unidos se suma al PIB de Taiwán y al PIB de Corea, pero en realidad no tanto al PIB estadounidense".

Ya veo a Trump poniendo aranceles a los chips de NVIDIA. :roll:
