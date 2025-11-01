edición general
Cuando la US Navy visitó España por primera vez desde la guerra de Cuba y Franco se los llevó a los toros

Aunque la Asamblea General de la ONU había aprobado en 1946 la condena del régimen por su naturaleza fascista y recomendado la inmediata retirada de los embajadores acreditados en Madrid, tan solo dos años después Francia reabría la frontera con España y a principios de 1949 el régimen recibía el primer crédito concedido por un banco estadounidense. En este escenario se produjo la primera visita de la marina americana a España tras la guerra hispano-estadounidense de 1898.

tul #3 tul
Y así vendió España con todos los españoles dentro el traidor de mierda
#2 Toponotomalasuerte
Anda que no les lamio el ciruelo, a "los enemigos de España"... Mucho hablaba de los judeomasones mientras les ponía el ojete por el otro lado.

Y sus secuaces, por un lado hablando de los malvados judeomasones y por el otro cantando bienvenido mr Marshall.

Menudo vendido que fue el traidor.
#1 Tiranoc
Y después de los toros a una buena corrida.
