Cuando la US Navy visitó España por primera vez desde la guerra de Cuba y Franco se los llevó a los toros

Aunque la Asamblea General de la ONU había aprobado en 1946 la condena del régimen por su naturaleza fascista y recomendado la inmediata retirada de los embajadores acreditados en Madrid, tan solo dos años después Francia reabría la frontera con España y a principios de 1949 el régimen recibía el primer crédito concedido por un banco estadounidense. En este escenario se produjo la primera visita de la marina americana a España tras la guerra hispano-estadounidense de 1898.