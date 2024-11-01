«'¿Cuándo tiene tu hijo pensado ponerse bien?', me preguntó la mutua con mi hijo ingresado en la UCI». Así comienza el doloroso relato de Myriam en su lucha por mantener la CUME, la prestación por cuidado de hijos/as menores enfermos con cáncer u otra enfermedad grave.
Para que luego haya gente que defienda la sanidad privada...
Por favor...no se puede ser más miserable.
Maldita izquierda, por qué no harán más autocrítica.
Dicho esto, ya me dirás que cojones tiene que ver toda la historia que me has contado, con esta noticia .
Y después ya si eso me explicas como noticias como esta, hacen que la derecha crezca.
- El PSOE sale en campaña diciendo que es un "Partido de izquierdas" con esloganes como "Somos la izquierda", "somos socialistas"...
- El PP sale en campaña y en los medios que son afines a ellos en su mayoría, diciendo que todos los males de España es por culpa de la izquierda, y la ultra… » ver todo el comentario
Siga dándole vueltas al tema y veras que pase lo que pase, los medios van a culpar al PSOE, a la izquierda, a los zurdos, a los podemitas y a la ETA y a Maduro si hace falta.
Así quizá te des cuenta que el problema está donde está, que es en los medios.
Noticias como estas hacen que la derecha suba porque quien gobierna, el PSOE, deja mano ancha a las mutuas para que hagan a sus anchas
Está afirmación me parece un poco atrevida. Tu… » ver todo el comentario
-Vale has sido enfermera toda la vida no te queda fuerza en los brazos ni puedes conducir (Cáncer de pecho a veces hay que hacer un cisco cortando tejidos para sacarlo todo), pero es estoy seguro que puedes seguir trabajando de administrativa. (Afortunadamente ella tenia una plaza donde estaba acostumbrada tratando a pacientes/doctores "dificiles)
-Llevar pañales y una musculatura debilitada no es excusa para dejar de limpiar hoteles ¿No sigues limpiando en tu casa?
Tengo yo un niño con una enfermedad chunga así que lo tengo en la puta UCI y me dice alguien algo así lo engancho del cuello seguro eh. Mi hijo esta así por gusto o que hijo de la gran puta.