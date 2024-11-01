edición general
29 meneos
87 clics
«'¿Cuándo tiene tu hijo pensado ponerse bien?', me preguntó la mutua con mi hijo ingresado en la UCI»

«'¿Cuándo tiene tu hijo pensado ponerse bien?', me preguntó la mutua con mi hijo ingresado en la UCI»

«'¿Cuándo tiene tu hijo pensado ponerse bien?', me preguntó la mutua con mi hijo ingresado en la UCI». Así comienza el doloroso relato de Myriam en su lucha por mantener la CUME, la prestación por cuidado de hijos/as menores enfermos con cáncer u otra enfermedad grave.

| etiquetas: mutuas , salud , seguro privado , sanidad
24 5 0 K 456 actualidad
18 comentarios
24 5 0 K 456 actualidad
Comentarios destacados:      
Khadgar #1 Khadgar
"O morirse, que también sería una salida" le ha faltado decir.
4 K 59
enak #7 enak
#1 Algún caso se ha visto en adultos que le decían a la familia que llevaba ya demasiados días para morirse, que se lo llevasen a la pública, que el seguro ya no pagaba más.
Para que luego haya gente que defienda la sanidad privada...
6 K 87
#9 laruladelnorte
Las familias denuncian además que las numerosas denegaciones o retiradas que han sufrido «se han despachado con frases hirientes como: «Tú has decidido traer al mundo a este niño sabiendo que venía enfermo para cobrar una paguita y esto no va a pasar»; habéis tenido tiempo suficiente para adiestrarle en su control, ¿«no pensarás quedarte en casa por eso no?», frases que provocaron la aparición de la Asociación ASFACUME para dar respuesta a la vulnerabilidad que sufría el colectivo en defensa de sus derechos.

Por favor...no se puede ser más miserable.
4 K 50
#2 Klamp
Pues nada, y esto gobierno (y estos sindicatos) promocionando y apoyándolas. Luego que porque crece la derecha.
3 K 33
#6 Leon_Bocanegra
#2 la culpa es de la izquierda por no hacer autocrítica.
2 K 30
#8 MetalAgm
#2 #6 El primer error es pensar que el PSOE es izquierda... cuando antes se asuma eso, pues antes se entenderá todo y dejará de crecer la derecha. El PSOE, como ellos mismos de autodefinen son socioliberales... es decir economía neoliberal con un toque de izquierda en materias sociales, pero puro marketing, porque todo el mundo sabe que sin economia que lo respalde no hay asuntos sociales y la economia neoliberal es totalmente opuesta al gasto social, porque prima el beneficio y el menor gasto…   » ver todo el comentario
0 K 13
#13 Leon_Bocanegra *
#8 así que el hecho de un partido de derechas como el PSOE ,aplique políticas de derechas, y que esas políticas no funcionen, es lo que hace que la gente se vaya a votar más a la derecha aún?
Maldita izquierda, por qué no harán más autocrítica.


Dicho esto, ya me dirás que cojones tiene que ver toda la historia que me has contado, con esta noticia .

Y después ya si eso me explicas como noticias como esta, hacen que la derecha crezca.
0 K 11
#14 MetalAgm *
#13 En tu respuesta está la explicacion de porqué crece la derecha... pero bueno, tendré que explicarlo como en Barrio Sesamo porque la comprensión lectora es muy deficiente...

- El PSOE sale en campaña diciendo que es un "Partido de izquierdas" con esloganes como "Somos la izquierda", "somos socialistas"...
- El PP sale en campaña y en los medios que son afines a ellos en su mayoría, diciendo que todos los males de España es por culpa de la izquierda, y la ultra…   » ver todo el comentario
0 K 13
#16 Leon_Bocanegra *
#14 en resumen, que la culpa es de los medios.
Siga dándole vueltas al tema y veras que pase lo que pase, los medios van a culpar al PSOE, a la izquierda, a los zurdos, a los podemitas y a la ETA y a Maduro si hace falta.
Así quizá te des cuenta que el problema está donde está, que es en los medios.




Noticias como estas hacen que la derecha suba porque quien gobierna, el PSOE, deja mano ancha a las mutuas para que hagan a sus anchas



Está afirmación me parece un poco atrevida. Tu…   » ver todo el comentario
0 K 11
Torrezzno #5 Torrezzno
No se si es muro de pago pero no me deja entrar con adblock
0 K 20
ur_quan_master #15 ur_quan_master *
Que acuda ante las muy católicas personas de Red Madre. que la van a ayudar por los cojones
0 K 11
placeres #18 placeres *
.... Me recuerda a un médico de un tribunal de invalidez que como el había superado un cancer menor, masacraba a críticas y excusas a cualquier victima que pasaba por el tribunal.Del tipo:

-Vale has sido enfermera toda la vida no te queda fuerza en los brazos ni puedes conducir (Cáncer de pecho a veces hay que hacer un cisco cortando tejidos para sacarlo todo), pero es estoy seguro que puedes seguir trabajando de administrativa. (Afortunadamente ella tenia una plaza donde estaba acostumbrada tratando a pacientes/doctores "dificiles)

-Llevar pañales y una musculatura debilitada no es excusa para dejar de limpiar hoteles ¿No sigues limpiando en tu casa?
0 K 11
#3 ombresaco
Empatía es un término inventado
0 K 11
Flogisto #10 Flogisto
#3 Pues como todos los términos.
1 K 21
#12 ombresaco *
#10 ya, pero es una cita de alguien que ha tomado mucha fama ultimamente. Aunque ya es tarde para decírselo.
0 K 11
elmileniarismovaallegar #11 elmileniarismovaallegar
Ah... las mutuas... esas entidades constituidas SIN ANIMO DE LUCRO... menudas mafias...
0 K 7
SMaSeR #4 SMaSeR
"¿Cuándo tiene tu hijo pensado ponerse bien?"..., pero que me estas contando. Espero que acabe en la puta calle.

Tengo yo un niño con una enfermedad chunga así que lo tengo en la puta UCI y me dice alguien algo así lo engancho del cuello seguro eh. Mi hijo esta así por gusto o que hijo de la gran puta.
0 K 7
placeres #17 placeres
#4 Y luego tendrás una portada con "paciente salvajemente agrede a médico indefenso" y multitud de meneantes pidiendo que te cuelgen.
0 K 11

menéame