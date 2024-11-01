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Cuando subir a 10 MHz rompía tu PC en 1989 (historia real)

Cuando subir a 10 MHz rompía tu PC en 1989 (historia real)  

En este vídeo te cuento la historia de un ordenador clónico Gulf-Tech que prometía más rendimiento gracias a un NEC V20 en lugar del clásico 8088. Sobre el papel, era mejor. En la práctica se colgaba en MS-DOS a los pocos minutos cuando trabajaba a 10 MHz.

| etiquetas: 10 mhz , pc , retro , historia , vídeo
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4 comentarios
3 1 0 K 37 tecnología
#1 sisi
No todos se colgaban. Al menos el mio no lo hacía.
El botón turbo, estaba siempre apretado, excepto para algun juego que estaba pensado para funcionar a 4,7Mhz y a 10 Mhz los marcianos iban demasiado rápido.
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MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
#1 el botón turbo no aumentaba la velocidad del procesador, la reducía. Se llamaba turbo por un truco de marketing.
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buronix #2 buronix
Yo recuerdo mi i386 con el adicional para ser compatible con pentium y poder ejecutar juegos como el Diablo 2.
Años despues descubri que yo jugaba a una version lenta del juego, pero funcionar funcionaba.
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#4 slimedition *
#2 No sería el Diablo 1 ... (y en un 386 ... uf, 33MHz cuando pedía mínimo 60MHz ...)
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menéame