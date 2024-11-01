Cuando subir a 10 MHz rompía tu PC en 1989 (historia real)  

En este vídeo te cuento la historia de un ordenador clónico Gulf-Tech que prometía más rendimiento gracias a un NEC V20 en lugar del clásico 8088. Sobre el papel, era mejor. En la práctica se colgaba en MS-DOS a los pocos minutos cuando trabajaba a 10 MHz.
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El botón turbo, estaba siempre apretado, excepto para algun juego que estaba pensado para funcionar a 4,7Mhz y a 10 Mhz los marcianos iban demasiado rápido.
Años despues descubri que yo jugaba a una version lenta del juego, pero funcionar funcionaba.