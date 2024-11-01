Cuando la sanidad universal no es universal y el sistema golpea a los más débiles

Casos como el del Hospital de Torrejón, donde los euros parecían estar por encima de la salud, devuelven a primer plano la necesidad de un sistema público garantista y accesible. En este día, la ONU recuerda que no se puede dejar a nadie atrás. Los pacientes son muy rentables. Si teníamos alguna duda de ello, las revelaciones del diario El País sobre el Hospital de Torrejón de Ardoz (Comunidad de Madrid) lo han confirmado en los últimos días: los desvelos por ganar más rechazando a los enfermos menos lucrativos o reutilizando material de un....