Cuando la sanidad universal no es universal y el sistema golpea a los más débiles

Cuando la sanidad universal no es universal y el sistema golpea a los más débiles

Casos como el del Hospital de Torrejón, donde los euros parecían estar por encima de la salud, devuelven a primer plano la necesidad de un sistema público garantista y accesible. En este día, la ONU recuerda que no se puede dejar a nadie atrás. Los pacientes son muy rentables. Si teníamos alguna duda de ello, las revelaciones del diario El País sobre el Hospital de Torrejón de Ardoz (Comunidad de Madrid) lo han confirmado en los últimos días: los desvelos por ganar más rechazando a los enfermos menos lucrativos o reutilizando material de un....

#4 omega7767
tras estas revelaciones, no se va a intentar revocar las gestiones privadas a públicas, no se van a hacer auditorías efectivas en este hospital u otros para verse el impacto real de la privatización

lo único que va a cambiar tras las revelaciones del Hospital de Torrejón, es que los privatizadores van a ser muchísimo más cautos de que este tipo de información no se haga pública otra vez
#5 BoosterFelix *
Yo a esta noticia le noto un claro tufo aporofóbico. No podemos ir haciendo juicios peyorativos (débiles, poco inteligentes, poco éticos, etc ) a quienes consideran que la pobreza, la precariedad y la desigualdad inmerecidas son circunstancias tan estupendas como para incluso defender como un derecho el poder hacer nacer, y criar, a sus propias proles en ellas, a que sus proles también hereden y les agradezcan, en forma de pensiones, esa pobreza, esa precariedad, esa desigualdad inmerecida, ese…   » ver todo el comentario
aupaatu #2 aupaatu
Últimamente conozco varias personas de mi entorno co sueldos muy ajustados pagando sus resonancias magnéticas por el retraso de la sanidad pública en su servicio que con un tipo de lesiones es injustificable.
jdmf #3 jdmf
#2 Lo lamentable, es que muchas de esas personas, votan a la derecha.
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
algun dia tendremos a sentarnos si queremos de verdad una sanidad eficiente y universal o usarla para reditos politicos solamente, con todo lo que conlleva eso en verdad :popcorn:
sotillo #6 sotillo
#1 Esto a un votante de la derecha de Ayuso le importa una mierda
