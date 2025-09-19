edición general
Cuando el rock fue juzgado en el Senado de Estados Unidos: cuarenta años de la polémica

Frank Zappa, Dee Snider (Twisted Sister) y John Denver testificaron defendiendo la libertad de expresión.Bajo la atenta mirada de los legisladores y de un país polarizado, varios músicos de rock comparecieron para defender la libertad artística frente a las acusaciones del Parents Music Resource Center (PMRC), un grupo de presión que reclamaba controles más estrictos sobre las letras que consideraban obscenas, violentas o satánicas. Cuarenta años después, aquel episodio sigue siendo recordado como un choque frontal .

autonomator #1 autonomator
aún tengo por ahí algún disco con la pegatina "parental advisory "

ea, 40 añazos y pensábamos que nos habíamos desecho de los mojigatos, como setas brotan los imbéciles ahora... seguimos para bingo.

youtu.be/V9AbeALNVkk?si=voBPcLvS3kBRKH5s
MacMagic #2 MacMagic *
#1 Ahora te ponen la etiqueta de contendo explicito por decir alguna palabrita que antes era irrelevante :roll:

Meneo porque tengo el documental donde se aborda esto y sale Dee Snider diciendo que la etiqueta de Parental Advisory fue un catalizador para subir las ventas gracias a los mojigatos de aquella época.
autonomator #3 autonomator
#2 es que yo creo que el efecto Streisand realmente se debería llamar efecto "Parental advisory" :troll:
#4 cajadecartonmojada *
#2 A Frank Zappa, que testificó en ese acto, le pusieron una pegatina en un disco instrumental: Jazz from Hell, aunque parece ser que no fue en todo el país.
