Cuando el rock fue juzgado en el Senado de Estados Unidos: cuarenta años de la polémica

Frank Zappa, Dee Snider (Twisted Sister) y John Denver testificaron defendiendo la libertad de expresión.Bajo la atenta mirada de los legisladores y de un país polarizado, varios músicos de rock comparecieron para defender la libertad artística frente a las acusaciones del Parents Music Resource Center (PMRC), un grupo de presión que reclamaba controles más estrictos sobre las letras que consideraban obscenas, violentas o satánicas. Cuarenta años después, aquel episodio sigue siendo recordado como un choque frontal .