Cuando un poco de saliva, que tu abuelo echó en la calle, te convierte en el hijo legítimo, y heredero, de un millonario gallego

Una prueba que obtuvo el detective Juan Pantín Bouza, gerente en Detectives InfoX. «Establecí una serie de controles para intentar obtener una prueba orgánica. Fueron varios días de vigilancia, hasta encontrar el momento oportuno», explica el detective a este medio. «Uno de estos días, el hombre (el abuelo del cliente) se puso a toser, y una flema cayó en la calle. Comencé el protocolo de actuación, utilizando guantes, bastoncillos, etc., para recogerlos. Etiqueté la prueba, la precinté, y la envié a un centro de análisis, quienes dictaron el i
Así, tras la celebración del juicio, el juez se pronunció, el pasado 18 de septiembre, a favor de los intereses del demandante. «Es hijo con todos los efectos, puede usar el apellido, y tiene derecho a la herencia», explica el abogado.
Fernando Osuna es uno de los abogados más conocidos en casos filiación, como este. Entre los más mediáticos se recuerdan las demandas contra Julio Iglesias y Manuel Benítez, el Cordobés, o litigios sobre los hijos de figuras como los futbolistas Eto’o y Gento.
