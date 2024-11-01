edición general
Cuando un perro era una cosa: el viaje legal de los animales desde la antigua Roma hasta la actualidad

En el derecho romano, los animales eran considerados res, es decir, cosas. Su valor jurídico derivaba de su utilidad: podían ser vendidos, heredados, sacrificados o utilizados como garantía. No existía una categoría legal que los reconociera como sujetos con intereses propios...Incluso cuando se castigaba el maltrato animal, el fundamento no era la protección del animal por sí mismo, sino la defensa de valores sociales, religiosos o morales. El animal era amparado como símbolo, no como ser sensible.

salteado3 #1 salteado3
Queda poco para que los equiparen a la categoría de hijos o familiar de primer grado.

Un avance para los amantes de los perros, una sociedad enferma y con problemas económicos para otros.
Feindesland #2 Feindesland
Anda, y un esclavo también era una cosa...
