Cuando MTV nos hizo soñar

El apagón musical del canal marca el cierre de una era para la cultura popular.

Malinke #1 Malinke
Era otra época y además nos pilló en edad de soñar.
inventandonos #3 inventandonos *
También me acuerdo de cuando el canal Historia iba de historia en vez de extraterrestres :-D

O Discovery de documentales, en vez de pujas, trasteros y realities de aduanas
#2 sald64059
Yo desayunaba con los vídeos musicales y sus curiosidades, que tiempos...
