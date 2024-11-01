edición general
Cuando Miguel Ángel creó diseños artísticos para fortificaciones militares para proteger Florencia (1529-1530) [Eng]

Miguel Ángel nació en la República de Florencia, con el talento de… bueno, Miguel Ángel. Dados esos orígenes, le habría sido prácticamente imposible evitar involucrarse con la Casa de Médici, la familia de banqueros y dinastía política que gobernó Florencia durante casi tres siglos. Para cuando nació Miguel Ángel, en 1475, los Médici llevaban cuatro décadas en el poder. A los catorce años, fue acogido por Lorenzo de Médici, conocido como «el Magnífico», en cuya casa recibió formación artística, así como conocimientos filosóficos y contactos

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Leonardo también destacaba como ingeniero militar, por si no lo sabíais.
