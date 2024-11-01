edición general
Cuando la medicina dejó de ser un oficio familiar: así nació el juramento hipocrático

«Juro por Apolo médico, por Asclepio, Higía y Panacea, por todos los dioses y todas las diosas, tomándolos como testigos, cumplir fielmente, según mi leal saber y entender, este juramento y compromiso…» Así comienza el juramento hipocrático, la obligación ética a la que los médicos se comprometen al empezar su actividad profesional y cuyo origen se remonta a la Antigüedad. Aunque lleva el nombre del famoso Hipócrates de Cos, considerado el padre de la medicina, es poco probable que él fuera el autor.

comentarios
#1 Ovidio
El juramento hipicrático es una gilipollez que va en contra de la actual legislación española.
camvalf #2 camvalf
#1 dejemolos en una tradición ya que por vocacional pocas veces, profesión que da cache social que hoy en dia muchos es lo que buscan y unos ingresos cómodos, a pesar de los lloros actuales.
