"Cuando una lengua muere, se va con ella el conocimiento, la historia, la memoria y la cosmovisión de un pueblo"

¿Por qué debemos proteger una lengua “pequeña”? ¿Qué se pierde cuando desaparece? ¿Qué se puede hacer para evitarlo? Preguntamos a ocho jóvenes activistas de lenguas minorizadas llegados de cuatro continentes.Ocurre cada dos años. Un grupo de jóvenes llegados de todos los rincones del planeta se encuentra en Gasteiz. El inglés o el castellano son su lengua común, pero cada uno lleva en su mochila el idioma de su hogar, el de su tierra natal

2 comentarios
#2 davidvsgoliat
Y ocurre desde que el mundo es mundo, en ese apasionante viaje al futuro a la nada dedpreciable velocidad de un segundo por segundo.
ur_quan_master #1 ur_quan_master
Diógenes lingüístico
