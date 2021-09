Cuando te insulta un admin, lo cuentas por aquí y de premio un strike

Como muchos de vosotros veríais ayer, escribí un artículo además de hacer un envío, y me cerraron ambos. Estaban relacionados, el envío era sobre la entrada de un blog en el que un administrador de menéame insultaba de lo lindo a un antiguo usuario, usuario del que en otras entradas de su propio blog da incluso nombre y apellidos. Y el artículo que envié era opinando yo sobre este hecho, y sobre otra entrada en ese mismo blog que publicó posteriormente ampliando sus insultos a más gente. Ah, y aunque no lo digo se intuye además en esas entradas insultos hacia mi persona. Así que comento que me parece mal que en menéame se permita que un administrador de esa mala imagen fuera de aquí. Podéis ver el artículo si no lo habéis visto ya y comprobar cómo en ningún momento insulto ni nada, solo doy datos y doy mi opinión ya expuesta aquí:

www.meneame.net/m/Artículos/cuando-administrador-meneame-dedica-insul

Pues nada, que empieza a recibir votos, llega a portada de artículos, un administrador lo ve y no le gusta y me suelta un negativo, pero vamos, no cerró ni nada. Y siguen llegando los votos y aunque no llega a portada general, sí aparece en azul como artículo destacado, y subiendo en votos. Hasta que finalmente el administrador protagonista del artículo vota negativo y en un minuto o así aparece que el artículo es cerrado por violar las normas. ¿Pero que norma? Pero no me han aplicado strike. Así que nada, voy y pregunto en el nótame que por qué se ha cerrado el artículo. Una administradora me contesta, una primera línea sin sentido, pero bueno, sobre el cierre en sí me dice esto:

Al igual que el anterior envío, y teniendo en cuenta que llevas años aquí, creo que sobran las explicaciones. Repasa las normas por si las has olvidado.

Es decir, me ha soltado un "no sé, tú sabrás". Luego en otra nota me dice que como siga que me aplica un strike. Y diréis que seguí y entonces me aplicaron el strike. Pues no, me lo aplicaron sin que yo dijera nada más. Así que no sé si es por el artículo, que tras cerrarse no me lo habían aplicado, si es que está prohibido preguntar por el cierre de artículos en el nótame o qué. En el strike solo me pone que es por violar las normas, sin indicar qué norma y sin dar ningún enlace o referencia a dónde lo estoy haciendo.

Ey, tú, menos llorar y escribe a abuse, que es ahí donde dan la explicación de los strikes.

Sí, sí, tienes toda la razón, de hecho debajo del strike te ponen el enlace, así que eso hice, les escribí un email para preguntar. Viendo el tiempo de respuesta comparado con otras veces, o se han pensado mucho la respuesta o les he pillado en un momento ajetreado. En cualquier caso, la respuesta además de centrarse en cosas del primer envío (varias horas antes del strike) y de una advertencia tipo "podría haber sido un ban" se me dice lo siguiente:

No se permite el envío (venga de donde venga, o artículos) para provocar malestar a los usuarios.

Pues parece un poco subjetiva esa norma, interpretan que mi objetivo era "para provocar malestar" y de ahí el strike, cuando lo que estoy haciendo es hablar sobre usuarios que han sido insultados (yo incluido) que ya os digo que no se han sentido malestar alguno con una crítica hacia la imagen que se da desde parte de la administración fuera de aquí. No insulto a nadie, critico la actitud de un administrador con temas relacionados con menéame. En cualquier caso me dice que se considera abuso y me pasa el link de los abusos. Así que miremos ahí donde vienen expuestos de forma clara.

github.com/Meneame/meneame.net/wiki/Abusoshttps://github.com/Meneame/m

Estos se dividen en dos categorías. La primera es abuso leve donde el castigo no es directo sino que se le da un aviso al usuario y si no cambia de actitud entonces se le aplica el castigo. Como ese no fue mi caso, ya que se me aplicó el castigo directamente sin incumplir yo aviso alguno, entiendo que se considera abuso grave, como además menciona otro administrador hablando de este caso en el nótame como pondré más adelante. Veamos los abusos graves que aparecen en el link que me pasan

1.- Envío de noticias falsas, claramente erróneas, o con títulos y descripciones que manipulen o deformen considerablemente la información de fondo del sitio enlazado.

Evidentemente no envié ninguna noticia falsa, así que esto no es.

2.- Escribir y enviar enlaces difamatorios, racistas, obscenos, pornográficos, ofensivos, que promuevan el odio racial étnico o religioso, de violencia explícita o incitación a la violencia, que afecten a la privacidad y/o derechos de la infancia.

Tampoco, ¿verdad?

3.- Intentar inutilizar, bloquear o desestabilizar el servicio mediante cualquier tipo de método informático, explotación de vulnerabilidad o error de código.

Esto aún menos, no ataqué al servidor obviamente.

5.- Incurrir reiteradamente en abusos leves sin demostrar ningún tipo de intención de participar positivamente dentro de la comunidad.

No, no he tenido varios avisos por abusos leves, así que esto no puede ser. Me he saltado el 4, lo he dejado para el final:

4.- Insultar a cualquier usuario, descalificar o menospreciarlo en público, ya sea a través de una noticia, un comentario, nota o en el uso de la Fisgona

¿Es por esto? Bueno, el administrador en cuestión del artículo original también citó esto luego en el nótame hablando del caso añadiendo que además ha sido de forma reiterada, especificando que era un abuso grave. Pero ¿es así? ¿He insultado a alguien en el artículo? No, para nada. ¿He descalificado a alguien? ¿He menospreciado a alguien? No, tampoco. ¿Incumplo por tanto esta norma? Pues no. Y no quedan más normas.

No, a pesar de que en mi correo digo además varias veces que me den una respuesta concisa sobre la norma que incumplo, en lugar de citarme la norma en cuestión me sueltan el vago "artículo para crear malestar". Además que no es un artículo para crear malestar a un usuario sino una crítica de algo que pasa en menéame y su imagen.

En fin, os voy a comentar lo que yo creo que ha pasado, no afirmo, es mi opinión. El administrador del artículo original tiene claramente algún tipo de asunto con el antiguo usuario al que critica en su blog, como se puede ver en este, un asunto que se ve que es de hace muchos años, no sé si incluso de antes de menéame y todo. Y resulta que conozco a ese usuario en persona por unas pocas quedadas meneantes que se hicieron por la zona de Murcia y alrededores. Y de ahí este administrador se piense por algún motivo que hemos hecho algún tipo de grupillo que no sé si será de los de las quedadas, más gente o qué, pero entre la que me incluye, que entre otras cosas nos dedicamos a insultarlo fuertemente. ¿De dónde saca él esta idea? No lo sé, yo puedo decir que en caso de que haya un grupillo así lo desconozco, yo no estoy desde luego ahí, y lo cierto es que la gente a la que señala dudo mucho que actúe así. En cualquier caso tengo la sensación de que ha juntado mi artículo y tal con mi supuesta actitud fuera de menéame en contra de él y considera que es un acoso/insulto dentro/fuera de menéame. ¿De dónde saco esta idea? Bueno, primero como dije antes porque según sus palabras en el nótame me estaba dedicando a insultarlo, y como se puede comprobar no hay nada así aquí. Segundo porque ayer dijo que hoy iba a publicar qué es lo que estaba pasando de verdad, y precisamente hoy ha publicado unos artículos en su blog hablando de gente que a escondidas insulta a otra persona, sin dar pruebas, claro. Tercero porque en la nota en la que se me amenaza de strike (que se aplica directamente) se me habla de acoso y difamaciones e indica que no me va a decir dónde lo he hecho, como dando a entender que había pasado cosas fuera de aquí. Cuarto porque un amigo de este administrador suelta en menéame una referencia hacia gente que clava puñaladas por la espalda y se hace la inocente si los pillan. Y por último porque el administrador en cuestión también ha acusado en el nótame a una usuaria de soltar mierda a escondidas dentro de ese supuesto grupillo, tratándose además de una usuaria que jamás le he visto meterse con nadie y siendo además de las mejores personas que conozco, pero que supongo que al defenderme en una nota y al haber acudido a alguna de las quedadas anteriormente mencionadas pues ha quedado señalada.

En definitiva, no solo se me aplica un strike que en mi opinión no hay por dónde cogerlo, sino que además se me acusa falsamente de estar en un grupillo insultando a dicho administrador y por si fuera poco en el blog mencionado parece haber también insultos dirigidos hacia mi, aunque son sin usar mi nick. Y como entre bomberos no se pisan la manguera, pues el resto de administradores no van a hacer la contra.

Por cierto, ¿pensáis que este artículo que acabo de escribir sería merecedor de un strike?