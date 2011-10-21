edición general
Cuando la familia de Rajoy tenía asistente y no era malversación

Cuando la familia de Rajoy tenía asistente y no era malversación

La imputación de Begoña Gomez y una asesora de Moncloa contrasta con los comentarios laudatorios en la prensa y la ausencia de investigaciones judiciales para el denominado "personal shopper" de la esposa de Mariano Rajoy, Jaime de los Santos, hoy miembro de la Ejecutiva del PP.

Comentarios destacados:      
devilinside #2 devilinside
Y me suena vagamente que Rajoy tenía al padre con Alzheimer en La Moncloa, que supongo que necesitaría cuidados especializados que me apostaría algo a que se pagaban con cargo al presupuesto del Estado
8 K 102
Ratoncolorao #3 Ratoncolorao
#2 Lo explica con todo detalle en el artículo.
1 K 32
devilinside #6 devilinside
#3 Perfecto, como buen meneante ¿para qué leer las noticias? Pero el caso es que he acertado
0 K 12
#15 luckyy
#2 ese padre condenado en el franquismo por corrupción
1 K 21
#17 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#2 Y justamente cuando no se hacían o se retrasaban años las valoraciones de dependencia, para no otorgarlas, en las comunidades de su partido, este tenía a 2 cuidadores pagados por todos cuidando a su padre en la Moncloa.
0 K 13
Ratoncolorao #1 Ratoncolorao *
A mi lo más fuerte de todo esto es que Jaime de los Santos tenga el cuajo de acusar a Pedro Sánchez de corrupto cuando él cobraba su dinerito por llevarle los bultos a Elvira, señora de Rajoy. Son unos sinvergüenzas, es que no se salva ni uno.
PD: Por cierto, que la prota de la novela que ha escrito Jaime de los Santos....¡¡Se llama Elvira!!
5 K 81
alcama #11 alcama
#4 Podrás estar de acuerdo o no en que los cargos publicos tenga asesores, pero lo que es indudable es que Begoña Gomez no es un cargo publico y por tanto no puede usar personal de Moncloa para sus negocios privados
1 K 17
#18 fremen11
#11 La mujer y el padre de Rajoy no eran cargos públicos................que se te olvida
1 K 20
Milmariposas #19 Milmariposas
#1 Oyoyoyoy... Ahí, Freud se frotaría las manos... :roll:
0 K 15
devilinside #14 devilinside
#10 Todos llamando tonto a Rajoy, cuando es un claro ejemplo de dame polla pan y llámame tonto
2 K 30
alcama #7 alcama
El procesamiento de Begoña Gomez es sencillo de explicar:

Cuando Pedro Sánchez llega a la presidencia del Gobierno, Moncloa contrata una asistente para llevar los asuntos de Begoña Gómez relacionados con su condición de mujer del presidente del Gobierno. Y ya, su función acaba ahí.

Durante años, Begoña Gómez ha recurrido a la asistente de Moncloa no para llevar temas relacionados con ser mujer del presidente del Gobierno, sino con sus actividades privadas, como la cátedra en la Complutense.…   » ver todo el comentario
3 K 29
angelitoMagno #9 angelitoMagno
#7 Si, vale, eso lo puedo entender. Lo que no entiendo es porqué no se procesó a la mujer de Mariano Rajoy por motivos parecidos.
2 K 37
MellamoMulo #16 MellamoMulo
#9 porque patatas
0 K 12
#20 Jodere
#9 Porque la mujer de Mariano Rajoy fue un montaje del partido, ya sabemos sus gustos personales cuales son.
0 K 6
skaworld #5 skaworld
A ver, no seamos crueles, todos sabemos que este hombre necesitaba un tutor legal y vive Dios que mis impuestos los pago para que, como sociedad, no dejemos a nadie atras...
1 K 24
devilinside #8 devilinside
#5 Por lo que me comentó una Juez amiga mía, que en su momento tuvo posibilidades de ser Ministra de Justicia con el PP, el Gran Mariano también tuvo contratado con dinero público a un asistente que le prestaba un tipo de servicios más cercanos y cariñosos
1 K 24
skaworld #10 skaworld
#8 Se non e vero, e ben felado
1 K 23
#13 Borgiano
No tan fuerte, Nacho.
2 K 23
meroespectador #12 meroespectador *
El cargo no está regulado, tiene mucha flexibilidad, por lo que no hay delito. Sorprende no obstante otros cargos públicos que usan medios públicos, como sus asesores para defender a sus parejas de los problemas legales, eso si me parece malversación.
1 K 17

