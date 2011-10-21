Cuando la familia de Rajoy tenía asistente y no era malversación

La imputación de Begoña Gomez y una asesora de Moncloa contrasta con los comentarios laudatorios en la prensa y la ausencia de investigaciones judiciales para el denominado "personal shopper" de la esposa de Mariano Rajoy, Jaime de los Santos, hoy miembro de la Ejecutiva del PP.
| etiquetas: jaime de los santos , asistente , rajoy , pp , esposa , personal shopper
PD: Por cierto, que la prota de la novela que ha escrito Jaime de los Santos....¡¡Se llama Elvira!!
www.elconfidencial.com/espana/2011-10-21/gallardon-precisa-que-solo-ti
pollapan y llámame tonto
Cuando Pedro Sánchez llega a la presidencia del Gobierno, Moncloa contrata una asistente para llevar los asuntos de Begoña Gómez relacionados con su condición de mujer del presidente del Gobierno. Y ya, su función acaba ahí.
Durante años, Begoña Gómez ha recurrido a la asistente de Moncloa no para llevar temas relacionados con ser mujer del presidente del Gobierno, sino con sus actividades privadas, como la cátedra en la Complutense.… » ver todo el comentario