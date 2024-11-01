·
8
meneos
48
clics
Cuando escucho a Wagner me entran ganas de invadir Polonia
“Cuando escucho a Wagner más de media hora me entran ganas de invadir Polonia”, dice Woody Allen en la película Misterioso asesinato en Manhattan.
#1
Cougar_81
Está noche Trump estuvo escuchando en bucle el 'Pavo real' de El puma.
1
K
24
#2
Pacofrutos
*
#1
youtu.be/jf8OLY_PbWg?si=FQTy1Hee1U7nIWdL
1
K
26
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
