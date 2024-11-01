edición general
8 meneos
48 clics
Cuando escucho a Wagner me entran ganas de invadir Polonia

Cuando escucho a Wagner me entran ganas de invadir Polonia  

“Cuando escucho a Wagner más de media hora me entran ganas de invadir Polonia”, dice Woody Allen en la película Misterioso asesinato en Manhattan.

| etiquetas: wagner , invadir polonia , woody allen , escenas filmicas
8 0 1 K 60 cinéfilos
2 comentarios
8 0 1 K 60 cinéfilos
Cougar_81 #1 Cougar_81
Está noche Trump estuvo escuchando en bucle el 'Pavo real' de El puma.
1 K 24

menéame