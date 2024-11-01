Cuando un conflicto laboral por 100 euros llega hasta el Tribunal Supremo

No van bien las relaciones laborales, lo he dicho y repetido en numerosas ocasiones, cuando conflictos como el que llegó a la Sala Social del Tribunal Supremo en la sentencia anotada en la presente entrada no pueden resolverse en sede empresarial. Este es al menos mi parecer, si bien reconozco que la “microconflictividad” es algo más que importante en la vida laboral cotidiana, y que aparentemente pequeños conflictos, producto en la mayor parte de las ocasiones por desacuerdos del personal