Cuando caiga EEUU y triunfe China... ¿qué?

Si uno se pone a revisar este medio estas últimas semanas, la tónica se repite alternándose noticias sobre los “bandazos” y la decadencia de EEUU en comparación con la pujanza china en todos los ámbitos prácticamente (económica, militar, tecnológica, etc.), pues todo apunta a que será la próxima potencia.. Y yo me pregunto: ¿qué mundo nos espera cuando eso ocurra? Durante décadas la gigantesca maquinaria mediática hollywoodiense nos ha “vendido” como deseable el “american way of life”...