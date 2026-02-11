Cuando Biella Nuei ganó un millón de pesetas en Eurovisión Folk, la historia de su primer disco que ahora reedita

Dentro de los actos de celebración de su 40 aniversario, Biella Nuei ha reeditado el primer disco del grupo, 'Las aves y las flores', que supuso su espaldarazo nacional y estaba agotado desde hacía años. Se puede escuchar ya en todas las plataformas digitales. La historia de este disco es curiosa ya que el grupo lo grabó con el premio de un millón de pesetas que la formación ganó en la Eurovisión Folk, concurso organizado en Galicia a imagen y semejanza del festival de la canción, compitiendo con grupos de toda Europa