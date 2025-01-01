¿Cuándo acaba la ola de calor en el Reino Unido?

La alerta por la cuarta ola de calor del verano continúa en gran parte de Inglaterra, con temperaturas que podrían lo alcanzar los 34 °C en zonas del sureste y Londres, mientras la Oficina Meteorológica advierte de posibles tormentas eléctricas esta semana. La situación se ve agravada por la escasez de agua: cinco zonas del país siguen en sequía y otras seis en sequía prolongada. Este déficit hídrico afecta a cultivos, pastos para el ganado, humedales y fauna fluvial, además de incrementar el riesgo de incendios forestales