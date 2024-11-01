“Cualquier amenaza comercial contra un país europeo miembro es una amenaza contra la UE”

El vicepresidente de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, ha señalado que “cualquier amenaza comercial dirigida contra un país europeo miembro es una amenaza contra la UE”, tras la advertencia del presidente de EEUU, Donald Trump, de embargos comerciales contra España por oponerse al bombardeo de Irán. Séjourné ha insistido en que el comercio es una competencia de la UE y, por lo tanto, “no hay amenazas contra un solo país, se amenaza a toda la UE. En este sentido hay unidad, ya ocurrió igual con Groenllandia”.