“Cualquier amenaza comercial contra un país europeo miembro es una amenaza contra la UE”

El vicepresidente de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, ha señalado que “cualquier amenaza comercial dirigida contra un país europeo miembro es una amenaza contra la UE”, tras la advertencia del presidente de EEUU, Donald Trump, de embargos comerciales contra España por oponerse al bombardeo de Irán. Séjourné ha insistido en que el comercio es una competencia de la UE y, por lo tanto, “no hay amenazas contra un solo país, se amenaza a toda la UE. En este sentido hay unidad, ya ocurrió igual con Groenllandia”.
Muchos paises europeos ser han posicionado con España o han cambiado su actitud despues de las amenazas de trump, y han llamado al ataque ilegal como lo que es, Y aun asi con la derecha española es lo del tonto y la linde. Y lo peor es que les funciona con los votantes lobotomizados que tienen, no saben pensar, solo repetir lo que les dicen otros.
42.7: Si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Ello se entiende sin perjuicio del carácter específico de la política de seguridad y defensa de determinados Estados miembros.
Y por ahora Alemania parece que se desmarca de esta posición de la UE y nos deja vendidos
