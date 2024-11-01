edición general
37 meneos
33 clics
“Cualquier amenaza comercial contra un país europeo miembro es una amenaza contra la UE”

“Cualquier amenaza comercial contra un país europeo miembro es una amenaza contra la UE”

El vicepresidente de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, ha señalado que “cualquier amenaza comercial dirigida contra un país europeo miembro es una amenaza contra la UE”, tras la advertencia del presidente de EEUU, Donald Trump, de embargos comerciales contra España por oponerse al bombardeo de Irán. Séjourné ha insistido en que el comercio es una competencia de la UE y, por lo tanto, “no hay amenazas contra un solo país, se amenaza a toda la UE. En este sentido hay unidad, ya ocurrió igual con Groenllandia”.

| etiquetas: comisión europa , españa , trumpada
32 5 0 K 256 actualidad
15 comentarios
32 5 0 K 256 actualidad
Tarod #1 Tarod
Turno esta tarde de una Trumpada. A ver con qué tontería nos amenaza hoy.
2 K 40
Metabarón #5 Metabarón
PP y VOX secundan amenazas contra la UE.
2 K 32
#9 Zamarro *
#5 La derechusma española SIEMPRE est en contra del pais si no puede sacar tajada de ello.
Muchos paises europeos ser han posicionado con España o han cambiado su actitud despues de las amenazas de trump, y han llamado al ataque ilegal como lo que es, Y aun asi con la derecha española es lo del tonto y la linde. Y lo peor es que les funciona con los votantes lobotomizados que tienen, no saben pensar, solo repetir lo que les dicen otros.
3 K 44
Metabarón #10 Metabarón
#9 Les funciona porque la mayoría de Medios están al servicio de sus amos, y estos están día y noche bombardeando a los más indefensos mentales.
1 K 17
#3 OTANASIA
A ver si alguien le hace un dibujo al Feijoeputa.
2 K 28
calde #14 calde
#3 Fakejó
0 K 13
Gry #4 Gry
También las amenazas militares.
1 K 26
sorrillo #12 sorrillo
#4 Así consta en el Tratado de la Unión Europea:

42.7: Si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Ello se entiende sin perjuicio del carácter específico de la política de seguridad y defensa de determinados Estados miembros.
1 K 26
Apotropeo #8 Apotropeo
Un francés defendiendo a España, más que los españoles muy mucho españoles.
1 K 24
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Eso estaba más que claro viendo como actuamos con Rusia
0 K 20
YoSoyTuPadre #6 YoSoyTuPadre
#2 Rusia no atacó a ningún pais miembro

Y por ahora Alemania parece que se desmarca de esta posición de la UE y nos deja vendidos
1 K 21
MoñecoTeDrapo #13 MoñecoTeDrapo *
#11 El bullying exige una audiencia para la performance.
Otra cosa es que te atracasen por la calle, entonces podía ser un quinqui solitario.
0 K 11
MoñecoTeDrapo #7 MoñecoTeDrapo
Si la política fuese el patio de un colegio, nos darían capones todos los países de la UE por llamar la atención del matón bully hacia el grupo.
0 K 11
#11 Zamarro
#7 No te pasaba de pequeño que los bullys iban siempre en grupitos de 2 o 3, y muy envalentonados, pero cuando te los encontrabas solo eran mansos como un gatete?
0 K 8
calde #15 calde *
#7 Eso es la educación antigua. Hoy en día de trata de otra manera, precisamente el objetivo es que el grupo señale y aparte al abusón, no a la víctima.

Va siendo hora de cambiar la mentalidad.
0 K 13

menéame