¿Cuál es el récord del mundo de medio maratón?

Kiplimo es uno de los mejores fondistas del momento y ese día, en la Mitja Marató de Barcelona, que es propiedad del Ayuntamiento y que organiza RPM, hubiera batido el récord del mundo de cualquier forma. Kiplimo, como Kejelcha, también se quedó solo demasiado pronto pero el ugandés, en realidad, sí que pudo seguir a una liebre… con motor. El problema vino porque aquella gesta tuvo algo de trampa. El ugandés llevó casi toda la carrera un coche por delante con el cronómetro encima que le marcaba el ritmo con la fiabilidad de la mejor liebre

cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Pues mas o menos la mitad que de una entera.
Uge1966 #5 Uge1966
No existe el récord de media maratón. Ni de maratón entera. Solo existe "mejor marca mundial". Es algo ya antiguo y cansino, cosas de gente que no sabe de qué va esto...
#3 wendigo
¿Yendo a rebufo de un coche? Pues no creo que le den el récord, una cosa es una liebre, o varias, y otra cosa es un coche de la organización.

Saludos
#1 hdptest001
Es un artículo interesante sobre la incertidumbre que hay con el récord de la media maratón.
#4 hdptest001 *
Delay ya me dirás que tiene de sensacionalista este envío sobre por qué no está ratificado el récord de la media maratón. Me parece indignante que no sólo llenes de spam menéame con envíos que sí son sensacionalistas y sesgados, como si de verdad creyeras que estás ganando una lucha de todo vale en favor de tus intereses políticos y no simplemente creando una cámara de eco, sino que obstaculizas que el resto de usuarios puedan aportar algo de interés a este portal. Te deseo todo lo mejor, porque por tus acciones aquí no parece que estés muy bien.

@imparsifal @eirene
