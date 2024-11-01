edición general
4 meneos
3 clics
CSIF alerta de un déficit de 44.442 docentes y reclama unidad sindical para impulsar un Estatuto Docente

CSIF alerta de un déficit de 44.442 docentes y reclama unidad sindical para impulsar un Estatuto Docente

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que el nuevo curso escolar 2025-2026 comienza con los mismos problemas estructurales que arrastra desde hace más de una década: déficit de 44.442 docentes, una interinidad del 32,41 % y un descenso sostenido de la inversión educativa. En comunidades como Madrid, la tasa de interinidad supera la media nacional y alcanza el 36,86 %, incumpliendo la Ley de Estabilización y los compromisos con Bruselas. Según CSIF, esta situación genera inestabilidad en las plantillas, ratios

| etiquetas: csif , déficit , docentes , estatuto docente
3 1 0 K 41 mnm
3 comentarios
3 1 0 K 41 mnm
#3 mcfgdbbn3 *
Para mí la interinidad no es tanto problema, en cambio sí lo es que haya plazas obligatorias. Si no te puedes desplazar a un sitio de tu propia provincia por no haber transporte público, deberías poder renunciar a la plaza sin salir de la lista.
0 K 12
#2 Sacapuntas
Si los sindicatos se pusieran serios y convocaran huelga indefinida en Madrid como en Euskadi, los padres que llevan sus hijos a la pública ya no estarían tan dormidos. ¡Oh, wait! Quizá lo que quieren es que desaparezca y solo haya concertada y privada, como en las guarderías de ancianos.
0 K 10
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
casi ná, si al menos tuvieramos panoja para contratar a esos casi 45.000 profesores, pero estamos a dos velas
0 K 8

menéame