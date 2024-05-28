La cruda realidad de no poder tener un coche eléctrico en casa

Un reciente estudio revela que un 55% de las viviendas en España no podrían instalar un cargador propio para vehículos eléctricos. Aunque no es algo imprescindible, contar con un cargador propio instalado en casa es una ayuda inestimable para facilitarnos la vida con nuestro eléctrico. Sin embargo, algo más de la mitad de las viviendas españolas, simplemente, tiene imposible instalar este dispositivo de recarga.