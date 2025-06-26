edición general
El crucero más grande del mundo entra al mar por primera vez y comenzará a operar en 2026

La embarcación supera las 250 mil toneladas de peso y cuenta con capacidad para transportar a más de 7.600 pasajeros en viajes por el Mediterráneo y el Caribe.

Mauro_Nacho #2 Mauro_Nacho
Más grande, más conminación.
Khadgar #1 Khadgar
Cruceros: es como una ciudad que está echando mierda constantemente al mar, excepto que no es una ciudad, no hay monumentos ni cultura y estás atrapado en océano rodeado de miles de personas ¿qué podría salir mal? :roll:
#4 soberao
#1 En los años del Covid se convirtieron en cárceles flotantes. Al que pasó la cuarentena en un camarote con balcón lo pasaría bien, pero al que tenía uno bajo el nivel del mar sin ventanas sería toda una experiencia...
alfema #3 alfema
Disfrutar de un crucero, para mi, no es ir en un barco con 7600 personas más, ya me parece mucho los que llevan 2000 personas, eso tiene que ser como meterse en un centro comercial en hora punta.
#5 Perrota
Turismo de paletos. Es una pena.
