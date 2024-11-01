·
7
meneos
82
clics
El crucero 70000Tons Of Metal 2026 suma otros 12 grupos: más Metal Sinfónico, Progresivo y Black Metal a bordo
70000Tons Of Metal 2026, el crucero-festival de Metal más grande del mundo, sigue engrosando su cartel con mas de 50 artistas.
|
crucero
festival
heavy
#2
Meinster
Hay muy buenos grupos en ese crucero.
1
K
24
#1
RoterHahn
Ayer vi esta imagen y me encantó.
0
K
14
#3
anasmoon
Qué pena ser pobre.
0
K
9
