El crucero 70000Tons Of Metal 2026 suma otros 12 grupos: más Metal Sinfónico, Progresivo y Black Metal a bordo

70000Tons Of Metal 2026, el crucero-festival de Metal más grande del mundo, sigue engrosando su cartel con mas de 50 artistas.

3 comentarios
Hay muy buenos grupos en ese crucero.
Ayer vi esta imagen y me encantó.  media
Qué pena ser pobre. :'(
