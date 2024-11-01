Sin aire, sin espacio y con mucha paciencia: relato del caos para coger el metro en Madrid (y no, no es algo puntual)

Andenes colapsados, lanzaderas llenas y trenes imposibles de coger. En laSexta hemos recorrido distintas líneas del metro y lo que encontramos es siempre lo mismo: usuarios agotados y un sistema que no da más de sí. Durante las dos últimas semanas en laSexta nos hemos subido al metro y al autobús de Madrid. Hemos hecho lo mismo que cientos de miles de madrileños cada día: intentar llegar a tiempo al trabajo, a clase o a casa. Y la conclusión es clara: el transporte público de Madrid está al límite.