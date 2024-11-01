Sin aire, sin espacio y con mucha paciencia: relato del caos para coger el metro en Madrid (y no, no es algo puntual)

Andenes colapsados, lanzaderas llenas y trenes imposibles de coger. En laSexta hemos recorrido distintas líneas del metro y lo que encontramos es siempre lo mismo: usuarios agotados y un sistema que no da más de sí. Durante las dos últimas semanas en laSexta nos hemos subido al metro y al autobús de Madrid. Hemos hecho lo mismo que cientos de miles de madrileños cada día: intentar llegar a tiempo al trabajo, a clase o a casa. Y la conclusión es clara: el transporte público de Madrid está al límite.
Pero además tienen que tener en cuenta que tanto la ciudad de Madrid como ciudades cercanas que también usan el metro, siguen aumentando de poblacion cada año, por lo que si no se mejora el sistema, al final colapsa por algún lado y creo que los trabajadores del metro llevan avisando años de que no hay buen mantenimiento y van con lo justo.