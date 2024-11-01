edición general
Cronología de la DANA, València 2024-2025

Cronología de la DANA, València 2024-2025, con ensayo o simulacro de inundaciones en 2023 en la Vega Baja (27 municipios).

etiquetas: dana , es-alert , cronologia , valència
2 comentarios
Kasterot #1 Kasterot
¡Joder menudo curro!
Espero que alguien de fiscalia o la juez pueda acceder a esto para poder mejorar el sumario y depurar responsabilidades y cargarse a los mentirosos
josete15 #2 josete15
Menudo trabajazo. Que cantidad de mentiras se soltaron desde la Generalitat sobre la ausencia de Mazón los días posteriores.
