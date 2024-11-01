Cronología de las comunicaciones entre los diferentes departamentos encargados de la emergencia de Adamuz

Ante las informaciones surgidas sobre las llamadas al número de emergencia 112 para avisar del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero y una supuesta falta de asistencia a los viajeros del tren Alvia 2384, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible traslada íntegramente la cronología y la secuencia de las comunicaciones entre los diferentes departamentos encargados de la emergencia que evidencian que el aviso se produjo de forma inmediata.