Cronología de las comunicaciones entre los diferentes departamentos encargados de la emergencia de Adamuz

Ante las informaciones surgidas sobre las llamadas al número de emergencia 112 para avisar del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero y una supuesta falta de asistencia a los viajeros del tren Alvia 2384, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible traslada íntegramente la cronología y la secuencia de las comunicaciones entre los diferentes departamentos encargados de la emergencia que evidencian que el aviso se produjo de forma inmediata.
| etiquetas: cronologia , comunicaciones , adamuz , emergencia , trenes , renfe , adif
La informacion que se recibe es erronea en varias cosas.
Con informacion erronea se sacan conclusiones erroneas.
Se quiere montar un cisco con intereses politicos y yo no considero que sea correcto.
(Me da igual quien gobernase para hacer este comentario, me guio por las informaciones que salen a la luz)
Edito: a toro pasado es muy facil sacar conclusiones y ver los errores. En RT (real time) se esta recopilando informacion sobre los datos que tienes para saber la situacion real.