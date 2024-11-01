Críticos con Ayuso y MAR reclaman un comité ejecutivo para denunciar el incumplimiento de las normas del PP de Madrid

Pablo Casado abandonó el PP por la puerta de atrás en febrero de 2022 después de que denunciara, tanto de forma interna como pública, la posible corrupción en el entorno de Isabel Díaz Ayuso, quien ya 'residía' en Sol. Ahora, cuatro años después, su fantasma parece haber regresado a la sede de los populares en Madrid, donde reinan el malestar y la inquietud. Tanto es así que el sector más crítico con la presidenta regional y su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, reclaman un comité ejecutivo para denunciar el incumplimiento de las normas