Las críticas del Papa León XIV a Trump y el bocazas de Donald

Donald Trump, sin embargo, se lo tomó por la tremenda y aseguró que el Pape era débil. No, el presidente norteamericano no está loco ni es un frívolo: es un tipo inteligentísimo y muy capaz... además de un bocazas un presumido insufrible, Hombre Donald, no digas estupideces. Llamarle débil al Papa es hablar como Stalin, quien se preguntaba por el número de divisiones acorazadas que tenía el Vaticano. La gracia de Dios es invencible. El Papa, Donald, igual que tú si quisieras, aunque algo más por razón de cargo, posee la fuerza invencible