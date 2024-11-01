Crítica de "Luisa Miller": Intriga, amor y la forja del destino verdiano

“Luisa Miller” de Giuseppe Verdi. Libreto de Salvatore Cammarano, basado en la obra de teatro “Kabale und Liebe” (Intriga y amor), de Friedrich von Schiller. Reparto: Mariangela Sicilia, Freddie de Tommaso, Germán Enrique Alcántara, Alex Esposito, Maria Barakova, Gianluca Buratto, Lora Grigorieva. Dirección de escena: Valentina Carrasco. Cor de la Generalitat Valenciana (Jordi Blanch Tordera, director). Dirección musical: Mark Elder. Palau de les Arts. 17 de diciembre de 2025.
