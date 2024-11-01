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Crítica de Cosecha Sangrienta (2025)
Basada en una novela de Adam Cesare. Una ciudad en decadencia del medio oeste en la que Frendo, el payaso, símbolo de un éxito pasado, resurge como un flagelo aterrador.
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