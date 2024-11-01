edición general
Crítica de 'Anatomía de un instante', la serie sobre el 23-F basada en la aclamada novela de Javier Cercas: "El asalto al hemiciclo está magníficamente ficcionado"

Alberto Rodríguez dirige la serie de Movistar Plus + que analiza los entresijos del golpe de estado y que cuenta en el elenco con algunos de los mejores actores de nuestro cine.

| etiquetas: golpe estado , tejero , serie
#1 cKr1
Justo hoy me he comprado el libro. No he leído mucho de Cercas, pero espero que no me decepcione. Al fin y al cabo como dice él, los mitos y las mentiras sobre lo que aconteció ese día, es lo que alimenta la curiosidad de saber qué paso realmente, o que queremos que pasó realmente.

De igual forma, veré la serie a posteriori.
u_1cualquiera #2 u_1cualquiera *
#1 me gustó muchísimo
Yo no creo que el Rey lo organizara
Pero me da miedo pensar en que, en el 81, el Rey podría haberlo apoyado y las Fuerzas Armadas hubieran obedecido
En el 91 hice la mili en Valencia y nos dejaron claro que no puedes obedecer leyes anticonstitucionales
Y no hablamos de de soldados rasos
Eran los jefazos de las regiones militares que se pusieron a disposición del Rey
