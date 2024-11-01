·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7225
clics
La mierda que me quiere colar Youtube sobre guerra cultural, o algo así
8094
clics
Un hombre manosea los pechos de dos activistas de Femen que habían irrumpido en la misa por Franco
5257
clics
El vídeo sobre "cómo funciona el sistema" que se vuelve a poner de actualidad tras la sentencia al fiscal general: "Miguel Maldonado lo clavó"
4015
clics
Ryan Weideman: el taxista que retrató la noche de NY por décadas
3676
clics
20N en el Supremo: todo estaba en un libro de Marchena
más votadas
717
El presidente de la Unión Progresista de Fiscales: "Hoy el Tribunal Supremo ha condenado a un hombre inocente y tendrá consecuencias profundas para la confianza en la justicia"
515
El Mundo y su director Joaquín Manso condenados a rectificar un bulo sobre Silvia Intxaurrondo
449
El vídeo sobre "cómo funciona el sistema" que se vuelve a poner de actualidad tras la sentencia al fiscal general: "Miguel Maldonado lo clavó"
975
Tras años de estancamiento, la justicia española se moderniza al fin y permitirá condenar sin pruebas, agilizando los procesos
337
El BCE alerta de la crisis de vivienda en España: los precios están un 70% más inflados que en Europa
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
66
clics
Crítica de 'Anatomía de un instante', la serie sobre el 23-F basada en la aclamada novela de Javier Cercas: "El asalto al hemiciclo está magníficamente ficcionado"
Alberto Rodríguez dirige la serie de Movistar Plus + que analiza los entresijos del golpe de estado y que cuenta en el elenco con algunos de los mejores actores de nuestro cine.
|
etiquetas
:
golpe estado
,
tejero
,
serie
4
1
0
K
57
cultura
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
57
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
cKr1
Justo hoy me he comprado el libro. No he leído mucho de Cercas, pero espero que no me decepcione. Al fin y al cabo como dice él, los mitos y las mentiras sobre lo que aconteció ese día, es lo que alimenta la curiosidad de saber qué paso realmente, o que queremos que pasó realmente.
De igual forma, veré la serie a posteriori.
0
K
7
#2
u_1cualquiera
*
#1
me gustó muchísimo
Yo no creo que el Rey lo organizara
Pero me da miedo pensar en que, en el 81, el Rey podría haberlo apoyado y las Fuerzas Armadas hubieran obedecido
En el 91 hice la mili en Valencia y nos dejaron claro que no puedes obedecer leyes anticonstitucionales
Y no hablamos de de soldados rasos
Eran los jefazos de las regiones militares que se pusieron a disposición del Rey
0
K
11
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
De igual forma, veré la serie a posteriori.
Yo no creo que el Rey lo organizara
Pero me da miedo pensar en que, en el 81, el Rey podría haberlo apoyado y las Fuerzas Armadas hubieran obedecido
En el 91 hice la mili en Valencia y nos dejaron claro que no puedes obedecer leyes anticonstitucionales
Y no hablamos de de soldados rasos
Eran los jefazos de las regiones militares que se pusieron a disposición del Rey