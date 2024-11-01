Cristina Pardo abandona laSexta para presentar un nuevo programa de prime time en Antena 3

laSexta perderá próximamente una de sus caras más emblemáticas de toda su historia. Cristina Pardo abandonará la cadena verde de Atresmedia después de más de 20 años formando parte de sus informativos y programas de actualidad, según ha infomado el grupo audiovisual en una nota de prensa enviada este jueves a los medios de comunicación. La periodista no abandonará Atresmedia, ya que su próximo profesional estará en el prime time de Antena 3, franja en la que presentará un nuevo programa que se estrenará la próxima temporada.