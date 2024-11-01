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Cristina Pardo abandona laSexta para presentar un nuevo programa de prime time en Antena 3

Cristina Pardo abandona laSexta para presentar un nuevo programa de prime time en Antena 3

laSexta perderá próximamente una de sus caras más emblemáticas de toda su historia. Cristina Pardo abandonará la cadena verde de Atresmedia después de más de 20 años formando parte de sus informativos y programas de actualidad, según ha infomado el grupo audiovisual en una nota de prensa enviada este jueves a los medios de comunicación. La periodista no abandonará Atresmedia, ya que su próximo profesional estará en el prime time de Antena 3, franja en la que presentará un nuevo programa que se estrenará la próxima temporada.

| etiquetas: cristina pardo , abandona , la sexta , nuevo programa , antena 3
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10 comentarios
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CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
es la misma cadena, postureo, para que la gente crea que una cadena es distinta a la otra
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carademalo #1 carademalo
Los favores se pagan. :roll:
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#7 Leclercia_adecarboxylata
#0 Ves el hormiguero :-|
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Pertinax #4 Pertinax *
Cada vez más fachas. Esto se nos hs ido de las manos.
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Veelicus #5 Veelicus
Formada en el opus en navarra, empezo a currar en la COPE, con Antonio Herrero, Luis Herrero y despues Losantos ... de izquierdas de toda la vida ejem...
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oceanon3d #8 oceanon3d
#5 La mini yo se Ferreras. Está sabe dónde está la pasta.
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pitercio #3 pitercio *
Donde encajaba de verdad era como sillar del acueducto de Segovia, o como doble de Ferreras, pero quiere su oportunidad para fracasar sin gloria ni pena.
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#6 txupete *
La sexta quiere volver a posicionarse como canal progre y recuperar cuota perdía con TVE. Esta mujer cada vez era más reaccionaria y claramente ya es perfil Antena 3. Buscarán un perfil más progre en línea con Iñaki a las tarde para buscar competir con Malas Lenguas… por supuesto para luego “ir con todo”
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aggelos #9 aggelos
Ahora, más facha que nunca
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#10 Alcalino
Antena3 es un canal de derechas

Y la sexta es otro canal de derechas que se hace pasar por un canal de izquierdas para tener a los tontos de izquierdas distraidos.
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menéame