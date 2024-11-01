Cristina Morales: «Me parece bien que digan que soy insoportable»

La escritora granadina participa en el Encuentro de Cultura de la Alhambra con su discurso más personal y su última novela a punto de impresión «La ortografía es el código penal de la lengua. Así, yo intento descoyuntar los límites» «Hablar de cómo folla una persona describe al personaje. No reconocerlo es estar ciego»
Pero hablar de cómo folla otra persona te puede traer problemas.
Otra cosa es con personajes de ficción, como parece ser el caso, para los que andan despistados.