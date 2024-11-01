edición general
6 meneos
68 clics
Cristina Morales: «Me parece bien que digan que soy insoportable»

Cristina Morales: «Me parece bien que digan que soy insoportable»

La escritora granadina participa en el Encuentro de Cultura de la Alhambra con su discurso más personal y su última novela a punto de impresión «La ortografía es el código penal de la lengua. Así, yo intento descoyuntar los límites» «Hablar de cómo folla una persona describe al personaje. No reconocerlo es estar ciego»

| etiquetas: feminismo , cristina morales
6 0 0 K 57 cultura
2 comentarios
6 0 0 K 57 cultura
Torrezzno #1 Torrezzno
Le diran que es una malafolla en todo caso. Insoportable es un adjetivo muy fuerte
1 K 32
#2 Tecar *
Hablar de cómo folla una misma puede estar bien, le animo a que lo haga.
Pero hablar de cómo folla otra persona te puede traer problemas.
Otra cosa es con personajes de ficción, como parece ser el caso, para los que andan despistados.
0 K 7

menéame