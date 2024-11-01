·
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
1
meneos
24
clics
Cristina Garmendia se baja del barco de Mediaset España y finaliza su etapa como presidenta
Lleva en la compañía desde 2017 y es presidenta desde mayo de 2024, tras la dimisión de Borja Prado
|
etiquetas
:
televisión
,
mediaset
1
0
1
K
5
actualidad
2 comentarios
#1
YSiguesLeyendo
durante su mandato el nivel de facherío de la programación de Mediaset ha alcanzado sus más altas cumbres... proporcionalmente, ha cosechado las más bajas audiencias... y nadie la ha echado sino que se ha ido ella solita... esto en ninguna empresa privada seria que no estuviera huntada por el facherío de turno se habría aguantado tanto tiempo!!! vete a cagar, Cris!!
0
K
11
#2
Barriales
Ahora se metera en formol los próximos 100 años.
0
K
7
