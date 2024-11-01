edición general
Cristina Garmendia se baja del barco de Mediaset España y finaliza su etapa como presidenta

Lleva en la compañía desde 2017 y es presidenta desde mayo de 2024, tras la dimisión de Borja Prado

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
durante su mandato el nivel de facherío de la programación de Mediaset ha alcanzado sus más altas cumbres... proporcionalmente, ha cosechado las más bajas audiencias... y nadie la ha echado sino que se ha ido ella solita... esto en ninguna empresa privada seria que no estuviera huntada por el facherío de turno se habría aguantado tanto tiempo!!! vete a cagar, Cris!!
#2 Barriales
Ahora se metera en formol los próximos 100 años.
