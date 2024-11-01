Cristina, la ganadora de 'OT 2025' que soñaba con Eurovisión: "Hay cosas más importantes cuando están asesinando a gente"

aprovecha su primera intervención en los medios para pronunicarse, como eurofán y como artista que había expresado su sueño de ir algun día a Eurovisión, sobre la retirada de España del festival por la permanencia de Israel: “Me parece que hay cosas mucho más importantes ahora mismo en la vida que un concurso de música cuando están asesinando a gente al otro lado del mundo. Me parece una decisión supersabia y me enorgullece mucho...