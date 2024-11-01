edición general
Cristina, la ganadora de 'OT 2025' que soñaba con Eurovisión: "Hay cosas más importantes cuando están asesinando a gente"

aprovecha su primera intervención en los medios para pronunicarse, como eurofán y como artista que había expresado su sueño de ir algun día a Eurovisión, sobre la retirada de España del festival por la permanencia de Israel: “Me parece que hay cosas mucho más importantes ahora mismo en la vida que un concurso de música cuando están asesinando a gente al otro lado del mundo. Me parece una decisión supersabia y me enorgullece mucho...

television , musica , eurovision
6 comentarios
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... que hayamos sido de los pocos países que nos hemos retirado. Creo que hemos sido pocos los que hemos dado el paso. Me enorgullece mucho que, como país, hayamos tomado esa decisión...
iñakiss #2 iñakiss
Una diva valiente…
#3 luckyy
Lamentablemente somos los ciudadanos los culpables de que esos asesinos continúen en eurovisión porque si de verdad les preocupara, los políticos neoliberales europeos habrían tomado otra decisión.
#5 ombresaco
#3 Pensar que la solución al problema (si es que lo consideramos un problema) está en los millones de ciudadanos en lugar de los miles de dirigentes es desviar la atención. Y de quitarle responsabilidad a quienes cuyo trabajo es justamente es responsabilizarse.

Es como si 100 personas se estrellan en una misma curva. Esas 100 personas no se han estrellado en ningún otro sitio, pero hay otras 10mil que pasan por ahí y no se han estrellado. Y esas mismas 100 tampoco se estrellaron otros días

Alguien podría pensar que está todo bien, y la culpa es individual de esas 100 personas, otros que igual hay que arreglar esa curva.
Estoeslaostia #6 Estoeslaostia
Así y de está manera estamos educando a la juventú.
Increíble.
alcama #4 alcama
Ya no se mandan noticias sobre Gaza a Meneame. Habrá que preguntarse por qué
