El cristiano caldeo-sirio-asirio y crítico del islam Ashur Sarnaya asesinado brutalmente en directo en Lyon [ENG]

LYON, Francia — La comunidad cristiana, el pueblo caldeo-sirio-asirio y los defensores de la libertad religiosa en todo el mundo se han visto conmocionados por el brutal asesinato de Ashur Sarnaya, un hombre caldeo-sirio-asirio de 45 años con necesidades especiales, que fue atacado durante una retransmisión en directo en las redes sociales frente a su casa en Lyon la tarde del miércoles 10 de septiembre de 2025. Según los medios de comunicación, Sarnaya recibió una puñalada en el cuello y sufrió un paro cardiopulmonar.
Otro gran éxito de las llamadas "primaveras árabes".
