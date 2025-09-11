edición general
24 meneos
63 clics
El cristiano caldeo-sirio-asirio y crítico del islam Ashur Sarnaya asesinado brutalmente en directo en Lyon [ENG]

El cristiano caldeo-sirio-asirio y crítico del islam Ashur Sarnaya asesinado brutalmente en directo en Lyon [ENG]

LYON, Francia — La comunidad cristiana, el pueblo caldeo-sirio-asirio y los defensores de la libertad religiosa en todo el mundo se han visto conmocionados por el brutal asesinato de Ashur Sarnaya, un hombre caldeo-sirio-asirio de 45 años con necesidades especiales, que fue atacado durante una retransmisión en directo en las redes sociales frente a su casa en Lyon la tarde del miércoles 10 de septiembre de 2025. Según los medios de comunicación, Sarnaya recibió una puñalada en el cuello y sufrió un paro cardiopulmonar.

| etiquetas: francia , critico del islam asesinado , islamismo , ashur sarnaya
20 4 1 K 163 actualidad
9 comentarios
20 4 1 K 163 actualidad
#6 candonga1
Sarnaya and his family had fled to France seeking safety and a new life after the Islamic State (ISIS) terrorist group seized large swathes of the country. Yet, security remained elusive. His radical persecutors appear to have tracked him down even in France, ultimately targeting and killing him in public.

Otro gran éxito de las llamadas "primaveras árabes".
3 K 56
#8 j-light
#6 Y el estado francés en Belén con los pastores...bueno, en Belén no.
0 K 10
#9 yarkyark
#8 Francia ya no tiene el control sobre todo su territorio. En las ciudades ya hay guetos donde la policía no entra.
2 K 20
Expat_Guinea_Ecuatorial #1 Expat_Guinea_Ecuatorial
Era discapacitado, los islamistas mataron a un hombre en silla de ruedas.
Aqui dejo otra fuente en frances www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2025/09/11/un-homme-en-fauteuil-
6 K 55
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones *
¿Pero este tío existe? Pongo su nombre en google y además de esta noticia solo me salen fotos de lesiones por escabiosis.

Editado: Soy gilipollas, lo estaba escribiendo mal.


En esta noticia hay un vídeo y explica un poco más.

actu.fr/auvergne-rhone-alpes/lyon_69123/lyon-qui-etait-ashur-l-homme-e
0 K 12
SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones *
#4 Sí, sí. Había buscado mal.
1 K 22
#5 Hombre_de_Estado
#2 El problema es que lo habrás buscado en español o inglés. Tienes que buscarlo en cristiano caldeo-sirio-asirio.
1 K 32
#3 rogerillu
Seguir que lo ha matado un ateo.
0 K 10

menéame