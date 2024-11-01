CRISPR-Cas9 logra silenciar el cromosoma extra del síndrome de Down pero hay un problema: las mutaciones off-target

Aquí se reconoce cómo se ha logrado integrar XIST en un 20-40% de las líneas celulares que cuentan con la trisomía del 21. Además, el método afecta de forma fiable solo a la copia extra del cromosoma 21 sin que silencie otros genes que pueden acarrear otras enfermedades.



Pero hay problemas. Pese al entusiasmo, la técnica está lejos de aplicarse en humanos, ya que uno de los mayores retos de CRISPR son las mutaciones off-target, es decir, que actúe en otros puntos genéticos que no son sus objetivos marcados.