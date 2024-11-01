La crisis de jubilación que enfrentan los graduados japoneses de las décadas perdidas

En los años posteriores al estallido de la burbuja de la década de 1990, las empresas comenzaron a contratar en mayor medida a trabajadores autónomos y empleados no fijos para ahorrar en costes de seguridad social. Ahora, muchos adultos de la generación de la era glacial corren el riesgo de un futuro incierto. No solo por sus ingresos relativamente bajos, sino también porque han estado excluidos durante demasiado tiempo de los sistemas de seguros de pensiones corporativos que complementa las escasas prestaciones de la pensión básica japonesa.
| etiquetas: japón , trabajadores , década perdidas , jubilación
800 pavos de pensión media en Japón, por los 1300 de España... bueno lo he visto en google en varios diaros que a saber si es la realidad o no. Quizás por eso quiere Pedro convertir a España en la China mediterránea del mediterráneo, en cuestión de población, porque a ver quien le dice al principal y fanático grupo de caladero de votos que son los pensionistas, que hay que bajar la pensión.
Resumiendo: entre todos esos trabajadores autónomos no había ni un liberal, todos comunistas, de ahí estos lodos. Comunistas exigiendo paguitas para variar.