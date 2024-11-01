edición general
4 meneos
24 clics
La crisis de deuda de Francia hace temblar al resto de Europa

La crisis de deuda de Francia hace temblar al resto de Europa

“Los costos de financiación soberana de Francia dentro de la Unión Europea han seguido deteriorándose. Durante la gran crisis en Europa, los países con mayor tensión financiera —Portugal, Italia, Grecia y España— fueron etiquetados con el infame acrónimo 'PIGS'. Hoy, los costos de financiación a 10 años de estos países están por debajo de los de Francia”. Con este informe de los analistas de Muzinich&Co muestran cómo la crisis política que tiene a Francia acogotada tiene también una complicada derivada económica que cada vez preocupa más a los

| etiquetas: crisis , deuda , francia , europa , macron
3 1 0 K 37 actualidad
1 comentarios
3 1 0 K 37 actualidad
Don_Pixote #1 Don_Pixote
Nos falta algún país

Pero con la F de Francia y G de Alemania, los empezaría a llamar los FAGGOTS
1 K 10

menéame