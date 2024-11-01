La crisis del aluminio está sacudiendo la industria del automóvil [ENG]

La industria del aluminio en EE. UU. depende en gran medida de las importaciones de aluminio primario, principalmente de Canadá, pero los fabricantes de automóviles y otros compradores pagan el arancel independientemente de dónde proceda el metal. Con el precio global del aluminio en torno a 3.500 dólares por tonelada métrica, el arancel y los costes relacionados con el transporte elevan el precio en EE. UU. hasta los 6.100 dólares, frente a los 3.220 dólares que se pagaban hace un año, según S&P Global Energy.