La crisis del alquiler en Teruel: pisos que desaparecen en horas y precios que suben “porque los profesores cobráis más"

El pasado viernes le informaron de que empezaba a trabajar en la ciudad este lunes, por lo que buscar piso se convierte en una urgencia dado que su plaza es para todo el curso y “ya han empezado las clases”. Lo que no esperaba era encontrarse con un mercado de alquiler mínimo, caro y saturado, donde los pisos desaparecen en cuestión de horas y, en ocasiones, se encarecen “porque eres profesor”.
Prefieren seguir haciendo contratos de interinas pero en una zona donde o poseen ellas un piso comprado hace 20 años o viven en vivienda de la familia.
Toda la vida deseando tener una plaza pública de lo que has estudiado y la puta crisis de vivienda se lo lleva por delante.