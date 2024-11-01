La crisis del alquiler en Teruel: pisos que desaparecen en horas y precios que suben “porque los profesores cobráis más"

El pasado viernes le informaron de que empezaba a trabajar en la ciudad este lunes, por lo que buscar piso se convierte en una urgencia dado que su plaza es para todo el curso y “ya han empezado las clases”. Lo que no esperaba era encontrarse con un mercado de alquiler mínimo, caro y saturado, donde los pisos desaparecen en cuestión de horas y, en ocasiones, se encarecen “porque eres profesor”.