La crisis del alquiler en Teruel: pisos que desaparecen en horas y precios que suben “porque los profesores cobráis más"

El pasado viernes le informaron de que empezaba a trabajar en la ciudad este lunes, por lo que buscar piso se convierte en una urgencia dado que su plaza es para todo el curso y “ya han empezado las clases”. Lo que no esperaba era encontrarse con un mercado de alquiler mínimo, caro y saturado, donde los pisos desaparecen en cuestión de horas y, en ocasiones, se encarecen “porque eres profesor”.

Dragstat
Es que ahora es más difícil encontrar alojamiento que trabajo. Antes de aceptar cualquier oferta en otro lugar hay que rastrear la situación de la zona. De hecho muchos ofertas están ahí justo por eso, no encuentran a nadie que le compense vivir en esa área. Con mirar ofertas de trabajo en Ibiza se comprueba.
Jointhouse_Blues
Los precios dinámicos están aquí para quedarse.
pitercio
Pillé yo una vez piso en Teruel, pero lo encontré como "afueras de Bilbao".
#1 Pivorexico
Pues al parecer existe . :tinfoil:
#4 tomeu
#1 Y si eres profesor, existe más
#6 Restrepo77
Conozco a varias enfermeras que han conseguido plaza en concurso de méritos y han renunciado ya que las envían a zonas con la vivienda por las nubes como la costa y ciudad de Alicante.
Prefieren seguir haciendo contratos de interinas pero en una zona donde o poseen ellas un piso comprado hace 20 años o viven en vivienda de la familia.

Toda la vida deseando tener una plaza pública de lo que has estudiado y la puta crisis de vivienda se lo lleva por delante.
