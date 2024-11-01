Criptoreina china se enfrenta a la cárcel tras una enorme incautación de Bitcoin en el Reino Unido (ENG)  

Zhimin Qian, de 47 años, apodada la “diosa de la riqueza”, está acusada de orquestar un esquema Ponzi que defraudó a unas 128.000 personas en China entre 2014 y 2017, recaudando miles de millones de dólares, gran parte de los cuales se convirtieron en Bitcoin. Qian fue arrestada después de que las autoridades británicas incautaran 61.000 Bitcoins por un valor superior a los 6.000 millones de dólares al tipo de cambio actual, lo que se cree que constituye un récord en delitos relacionados con criptomonedas. Un cómplice malayo, Seng Hok Ling, tam